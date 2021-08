BEZIRK LANDECK (sica). Früh übt sich, wer Programmierer werden will - Beim Coding4Kids Workshop in der Wirtschaftskammer Landeck können die IT-Experten von morgen wichtiges Basiswissen in Sachen Digitalisierung und Programmieren mitnehmen.

Silicon Valley im XS-Format

"Die Welt wird immer digitaler, darum gilt es, Kinder richtig darauf vorzubereiten",

ist sich Mario Eckmaier, Initiator von Coding4Kids sicher. "Spielerisch die Welt des Programmierens entdecken" lautet deshalb heuer bereits zum vierten Mal das Motto in der Wirtschaftskammer Landeck, wo wieder der Workshop Coding4Kids stattfindet. Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren bekommen dort die Möglichkeit, in die Welt der modernen Programmiersprache einzutauchen. Im einwöchigen, kostenlosen Workshop zeigen Fachleute, wie man coole Ideen für Computerspiele und andere multimediale Anwendungen plant und umsetzt.



"Coding4Kids ist in Landeck eine Erfolgsgeschichte",

weist Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Landeck, Otmar Ladner auf den großen Andrang zum Workshop hin. Auch heuer seien die 23 freien Plätze schnell ausgebucht gewesen, die Warteliste sei lang. Zusätzlich zum Anfängerkurs gibt es diesen Sommer auch einen Kurs für Fortgeschrittene, bei dem TeilnehmerInnen von früheren Jahren ihr IT-Wissen vertiefen können.

Manuel Schrott (li.) und Lennox Kathrein sind zwei der jungen Programmierer bei Coding4Kids - Sie entwickeln das Spiel "Zauberlehrling - Nur besser"

Wissen, wie es funktioniert

Das erklärte Ziel von Coding4Kids: Kindern und Jugendlichen näher bringen, wie Technologien funktionieren.



"Jungen Generationen muss man nicht erklären, wie ein Programm, eine App oder ein Spiel angewendet werden - Sie nutzen technische Sachen einfach. Bei Coding4Kids werfen sie einen Blick hinter die Kulissen und werden so vom Konsumenten zum Produzenten",

erklärt Mario Eckmaier. Dabei erlangen die TeilnehmerInnen wichtiges Basiswissen in Sachen Programmierung und Digitalisierung, das in nahezu jedem Beruf von Vorteil ist. "Viele entdecken beim Workshop den Spaß an der Arbeit im IT Bereich und die Tatsache, dass sie ein großes Talent dafür haben", so Eckmaier. Ein zentrales Ziel von Coding4Kids sei, junge Menschen und die Fachkräfte von morgen für dieses Tätigkeitsfeld zu begeistern. Mit Erfolg: Einige der vorangegangenen "Nachwuchs-Coder" absolvieren nun eine Lehre im IT-Bereich oder besuchen eine höhere Schule mit IT-Schwerpunkt.

Coding4Kids in Landeck: WK-Bezirksstellenleiter Otmar Ladner, Trainer Philipp Neurauter und Mario Eckmair vom Verein Coding 4 Kids (v.re.) mit den IT-Experten von Morgen.

Zukunftsweisende Initiative

"Die Kinder haben einen riesen Spaß beim Workshop und stecken viel Energie und Herz in ihre Projekte", sind sich Mario Eckmaier und Otmar Ladner beim Blick auf die Coding4Kids Woche in Landeck einig. Was für die Wirtschaftskammer besonders schön zu sehen ist, denn hier ist man der Meinung, dass Kinder und Jugendliche ihre Berufswahl mit Herz treffen sollten.

"Als Wirtschaftskammer sind wir dafür verantwortlich, Impulse zu setzen und jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auszuprobieren und zu schauen, in welchem Bereich der Wirtschaft sie einmal tätig sein möchten", erklärt Otmar Ladner. "Hier greifen unter anderem die Initiativen des Berufsfestivals oder auch Coding4Kids". Gerade der Bereich der Digitalisierung bedeute eine riesige Chance für Landeck, aktuell befindet sich ein Lehrling im Bezirk Landeck im Bereich "Applikationsentwicklung - Coding" in der Ausbildung, ein Aufschwung wäre sehr wünschenswert:



"Wir müssen aufzeigen, welche Möglichkeiten es in den verschiedensten Branchen in diesem Bereich gibt. Es spricht überhaupt nichts dagegen, von Landeck aus im IT Bereich tätig zu sein und Kunden aus aller Welt zu betreuen".

Und wenn man beim Coding4Kids Workshop in der Wirtschaftskammer in die Gruppenräume blickt, sieht man das Potenzial, welches in den bezirksweiten IT-Experten von morgen schlummert.

Zu Coding4Kids

Coding4Kids ist eine ehrenamtliche Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern und Jugendlichen das Basiswissen des Programmierens und der Digitalisierung zu vermitteln. "Die Welt wird immer digitaler, Kinder und Jugendliche werden aber nicht passend darauf vorbereitet. Bei meinen eigenen Kindern konnte ich beobachten, dass sie großteils den gleichen Informatikunterricht wie meine Generation bekommen - Das war ein Alarmsignal für mich", verdeutlicht Mario Eckmaier die Lage. Mittlerweile sind über 40 TrainerInnen, die selber im IT Bereich tätig sind, in allen Bezirken Tirols mit den Workshops vertreten. Im Oberland gibt es zudem eine Kooperation mit der IT-HAK Imst.

Mario Eckmaier (Verein Coding4Kids) und Otmar Ladner (Bezirksstellenleiter WK Landeck) (v.li.)

Eindrücke von den Projekten, die im Rahmen von Coding4Kids entstehen bekommen Sie hier:

Spielerisch die Programmier-Welt entdecken

