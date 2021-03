Text aus der Website des BM für Umwelt und Naturschutz entnommen:

Der Weltwassertag am 22. März, zu dem die Vereinten Nationen (VN) seit 1993 aufrufen, erinnert alljährlich an die Besonderheiten der essenziellsten Ressource allen Lebens. Der Weltwassertag 2021 steht unter dem Motto "Valuing Water" ("Wert des Wassers").

Mit diesem Jahresthema wollen die VN Menschen dazu aufrufen, sich Gedanken über die lebenswichtige Bedeutung von Wasser und seinen Wert zu machen. Dies geht weit über den finanziellen Gesichtspunkt hinaus und umfasst auch den ökologischen, sozialen sowie kulturellen Wert von Wasser.

Wasser ist die Grundlage allen Lebens und ein unverzichtbares Gut. Gerade im Hinblick auf den Klimawandel, sich ändernder Konsummuster und dem Bevölkerungswachstum sollen die Menschen sich mehr Klarheit über die Rolle und Leistungen des Wassers in allen Bereichen ihres Lebens und für die biologische Vielfalt verschaffen. Wasser ist eine begrenzte Ressource, deren Wert es zunächst zu erkennen gilt, um es schätzen und schützen zu können.

Die bisherigen Beiträge zur „Regionauten- Challenge“ findet ihr hier in dieser Sammlung!

Meine 17. nominierte Gruppe:

Klothilde Schnedl

Heilgard Prinzinger

Hildegard Stauder

Ich danke mit diesen Beitrag allen Freundinnen und Freunde in diesen Forum für die vielen Einladungen zur Teilnahme. Bitte seid mir nicht böse wenn ich so manches Mitglied erst gegen Ende in meine Vorschläge aufnehmen konnte. Es galt bei mir zuerst einmal alle jene Mitglieder einzuladen, welche noch nicht von anderen Mitgliedern eingeladen wurden. Das klappte teilweise nicht immer, weil ich auch nicht ständig am Laufenden sein konnte. So kam es vor, dass so manches Mitglied auch 2x eingeladen wurde. Auch von mir wurde so manches Mitglied von mir bewusst zweimal eingeladen, nämlich deshalb weil diese Mitglieder sehr fleißig meine Beiträge besuchten oder selbst auch sehr viele Beiträge aller Art hochgeladen hatten.

Zum oben angeführten Thema stellte ich eine Galerie mit wenigen Fotos aus analogen Zeiten ( Titel- Anmerkung: Scann) ein. Der überwiegende Teil stammt jedoch aus der Digitalzeit der Fotografie.