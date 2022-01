LANDECK, STEINACH. Beim Landescup in Steinach am Brenner holten die Skitalente des TSV Bezirks Landeck zwei Podestplätze und insgesamt elf Platzierungen in den Top-10.

Zwei Riesentorläufe

Der 1. Landescup Ski Alpin im Skigebiet Berger Alm in Steinach am Brenner war für die Skitalente des Bezirks Landeck im Tiroler Skiverband (TSV) die Reise wert.

Betreut von Peter Rudigier, Fabian Haid und Per Olf Schmid mussten sich die Aktiven aus dem TSV-Bezirk Landeck in zwei Riesentorläufen der Tiroler Konkurrenz zum ersten direkten Saisonvergleich stellen. Und das machten sie in den beiden ersten von heuer insgesamt 24 Rennen im TSV-Landescup ganz hervorragend.

Podestplätze und Top-10

Zwei Podestplätze durch Yannick Mangweth (3.) und Felix Kleinhans (3.) und insgesamt elf Platzierungen unter den Top-10 durch Yannick Mangweth vom SK Nauders (3., 4.), Felix Kleinhans vom SK Nauders (3., 10.), Johanna Pedrolini vom SK Nauders (4.), Xante Bartels vom SC Arlberg (4.), Angiolina Raich vom SV Zams (5.), Casper Bartels vom SC Arlberg (5., 6.), Jana Häusl vom SC Arlberg (9.) und Paulina Lapper vom SC Arlberg (10.) sorgten für einen gelungenen Auftakt in diesem selektiven Vergleich des Tiroler Skinachwuchses.

Weiteres Rennprogramm

Der nächste Kräftevergleich steht am 22./23. Jänner in Scheffau am Programm. Für die Burschen am 22. Jänner und Mädchen am 23. Jänner mit einem Slalom und einem Sprint-Slalom. Dann folgen Bewerbe in Hippach (Tiroler Schüler-Meisterschaften am 5./6. Februar), Glungezer (12./13. Februar), Hochpustertal (19./20. Februar), St. Johann (5./6. März) und das Cup-Finale in Sölden/Hochsölden (2./3.) März.

