ROCK’n’ROLL Party in der ZONE82 in Landeck

Am Samstag, den 14.10.2107 ist Rock’n’Roll vom Feinsten angesagt!

Live on Stage „The Jailhouse Rockers“ - Shake it, rock it, roll it. Mit den Jailhouse Rockern machen wir eine Zeitreise in die goldene Ära der Musik –Schwingt das Tanzbein zu den Songs von Elvis, The Beatles, Chuck Berry und den ganzen anderen Rock-Größen. Mit den Jailhouse Rockern wird die Rock’n‘Roll Party in der ZONE82 zu einem wilden Ritt. Also, schmiert Euch die Pomade ins Haar, zieht die Lederjacke an, die Damen suchen sich einen schönen Petticoat und dann geht’s ab zu: Sex, Drugs and Rock’n’Roll und einer Party die sich gewaschen hat. Sei dabei am Samstag, den 14.10.2017, ab 21:00 Uhr! Alle Besucher die vor 22:00 Uhr im ZONE82 Eventclub erscheinen zahlen keinen Eintritt (ab 22:00 Uhr 7,-Eur). Auch alle kulinarischen Gäste im Mr. John’s erhalten an diesem Eventabend eine Freikarte.