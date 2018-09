Dekanewahlen in Prutz und Zams

12.09.2018, 09:24 Uhr

Franz Hinterholzer und Martin Komarek wurden wiedergewählt

Alter und zugleich neuer Dekan

ZAMS/PRUTZ. mIn den kommenden zehn Tagen finden in der Diözese Innsbruck die Dekanewahlen statt. Den Start machten am Dienstag, 11. September 2018 die Dekanate Prutz und Zams. Gleichzeitig mit der Dekanewahl wurden auch die Vertreter für den Priesterrat gewählt.Im Dekanat Prutz wurde Franz Hinterholzer als Dekan wiedergewählt. Er ist zugleich auch der Vertreter des Dekanates im Priesterrat. Dekan-Stellvertreter ist Pfarrer Wilhelm Pfurtscheller. Als Wahlleiter als Vertreter der Diözese fungierte Bischofsvikar Hermann Steidl.Das Dekanat Prutz besteht aus 14 Pfarren, einer Expositur und einer Kaplanei und ist in vier Seelsorgeräume eingeteilt.Keine Änderung an der Spitze des Dekanates Zams. Martin Komarek wurde als Dekan wiedergewählt. Er ist auch der Vertreter des Dekanates im Priesterrat. Sein Stellvertreter ist Pfarrer Georg Schödl. Wahlleiter als Vertreter der Diözese Innsbruck war Offizial Norbert Zur.Das Dekanat Zams umfasst 20 Pfarren, zwei Exposituren und zwei Kaplaneien.