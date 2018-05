Eine Idee lebt.... es macht Freude, wenn man hilft...

05.05.2018, 12:12 Uhr

Insgesamt gibt es ca. 90 Weltläden in ganz Österreich, Landeck zählt zu den ältesten in Tirol. "Nur in Innsbruck und St. Johann wurden früher Weltläden eingerichtet", so Rosmarie Triendl, die wie Obmann Peter Tilg, Irmgard Patsch und Gabriele Riedhofer zu den Gründungsmitgliedern vor 35 Jahren zählt und einen kurzen geschichtlichen Rückblick über den Weltladen in Landeck gab.Die Idee mit einer Jugendgruppe für ein Missionsauto zu sammeln, begeisterte die Beteiligten und so entstand nach einer Reise nach Kenia die Idee, einen Weltladen zu gründen. Mit der Übersiedlung in die Malserstraße wurde der Kundenstock erhöht und viele schauen rein, was es Neues gibt."Gerechter Lohn ist uns wichtig. Bei Kaffe kommen durchschnittlich 33% den Produzenten zugute, im normalen Handel leider nur 3%", so Obmann Peter Tilg, der mit Leib und Seele hinter diesem Projekt steht. "Auch enthalten unsere Schokoladen kein Palmöl, Nachhaltigkeit ist für uns ebenso wichtig", erklärt Tilg. Geschäftsführerin Waltraud Schöpf freut sich genauso wie die vielen Ehrenamtlichen, dass "man etwas bewirken kann". "Es macht Freude, wenn man hilft!"Beim bio-fairen Frühstück, das es seit ca. 10 Jahren gibt, wurde mit über 100 Besuchern gefeiert.Peter Tilg und seine 25 Mitarbeiterinnen arbeiten ehrenamtlich und setzen sich für die gute Sache ein. "Es ist viel Arbeit, aber es ist es uns wert und wir wollen den fairen Handel aufwerten", so Tilg weiter. Das Grundkonzept der Ehrenamtlichkeit steht über allem. Was beim Weltladen und Frühstück übrig bleibt, wird in Projekte in Afrika, Lateinamerika oder Asien investiert. "Wir fördern Projekte in unseren Herkunftsländern, damit die Menschen dort nicht abwandern müssen, sondern von ihrer Arbeit leben können", so Tilg. Gewürze, Kaffee, Tee, Kakao, Lederwaren oder Geschenkartikel, so vilefältig ist das Angebot im Weltladen und es wird regelmäßig erweitert."Wir können Peter und seinem Team nur von ganzem Herzen danken, denn der Weltladen ist eine Bereicherung für die ganze Stadt", dankte Bgm. Wolfgang Jörg, der zum Frühstück gekommen war. "Peter ist seit der ersten Stunde dabei, er lebt seine innerste Überzeugung und ist eine Perle für diese Idee!"

NACHGESCHENKTEine Idee lebt. Der Weltladen in Landeck steht für fairen Handel und biologische Produkte. Durch das Engagement vieler Ehrenamtlicher ist es möglich, den Bauern vor Ort faire Preise zu bezahlen, damit sie von ihrer Ernte auch leben können. Die Produkte sind gesund und als Konsument hat man das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, wenn man hier einkauft. Der Tenor, dass es Freude macht, wenn man hilft, ist bei den Ehrenamtlichen rundum spürbar... ein großes Danke dafür!