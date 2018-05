Über Stock und Stein....

05.05.2018, 09:34 Uhr

"Ich freue mich, dass Mara Meier ihre Arbeiten bei uns präsentiert", mit diesen Worten begrüßte Kurt Tschiderer vom Kunstraum die Künstlerin und die Besucher. Tschiderer lernte durch Marianne Schneider-Hellweger, eine langjährige Freundin der Künstlerin, diese kennen. "Ich habe schon in Basel, im Wallis oder in meiner Heimat in Solothurn ausgestellt, jetzt bin ich das erste Mal in Tirol", freute sich die Mara Meier.Die studierte Botanikerin verbrachte 10 Jahre in Chile, wo sie mit Ureinwohnern lebte und Pflanzen detailgetreu zeichnete. "Aus den präzisen und detailgetreuen Zeichnungen wurden auch abstrakte Werke und so arbeitet Mara Meier in verschiedenen Techniken wie mit Farbstiften, Aquarell, Mischtechniken mit Kohle, Salz oder Graphit" so Marianne Schneider-Hellweger in ihrer Laudatio."Ihre Bilder und Figuren sind beseelt, sie tritt in Kontakt mit ihren Figuren, die einfach entstehen", erklärte Schneider-Hellweger über die belesene Bibliothekarin, die als vielfältige Künstlerin auch literarisch tätig ist und verschiedene Literaturpreise gewonnen hat."Die musikalische Umrahmung sollte diesmal so schräg wie möglich sein", erläuterte Kurt Tschiderer. Harry Triendl hatte sich von den Bildern inspirieren lassen und improvisierte mit seiner Touchgitarre und sorgte so für musikalische Besonderheiten.Unter den Gästen war auch Autor Paul Fülop, ein Poet aus Innsbruck, der seine zwei Bücher "Abschied und Ankunft" und "So sprach der Mensch" Interessierten vorstellte.