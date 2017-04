Vortrag und Lesung mit Chris Moser

AT

LANDECK. Wenn jede Frage erlaubt ist, können Kinder und Jugendliche einen kritischen Geist und Selbstbewusstsein entwickeln. Das wiederum stärkt junge Menschen im Umgang mit dem täglichen Leben und lässt sie zu mündigen Menschen wachsen.

Chris Moser Autor, Künstler, Mitarbeiter der Freien Schule „Zauberwinkel“ in Wörgl und Tierrechtsaktivist wird mit SchülerInnen der NMS Clemens Holzmeister Fragen der Ethik und Philosophie über Mensch und Tier diskutieren – Mittwoch, 17. Mai 2017 um 8:30 uhr in der Stadtbücherei Landeck. Auch „NICHTschülerInnen“ sind dazu herzlich eingeladen.

Am Abend wird der Autor aus seinem neuesten Buch „Viva la Rebellion“ lesen und auf Fragen aus dem Publikum eingehen.