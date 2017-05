„Firn, Wein & Genuss“ 2017 – die HLW Landeck war wieder mittendrin

02.05.2017, 14:20 Uhr

15 Schüler/innen der HLW Landeck waren auch dieses Jahr wieder bei diesem Event in der Küche und Service im Einsatz.

LANDECK/PITZTAL. Im Rahmen der touristischen Ausbildung an der HLW Landeck (Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Landeck) steht natürlich die praktische Umsetzung und Anwendung immer wieder im Vordergrund. So gab es nach dem TirolBerg in St.Moritz wieder eine Gelegenheit bei einem Oberländer Event das in den Fächern Küchen- und Restaurantmanagement Erlernte praktisch anzuwenden.Erlesene Weine von Österreichs besten Winzern, kulinarische Leckerbissen und frische Gletscherluft – die Veranstaltung „Firn, Wein & Genuss“, am 21. und 22. April 2017 am Fuße des Pitztaler Gletschers in Mandarfen, bot auch heuer wieder allen Genussliebhabern ein einzigartiges Erlebnis.Insgesamt fünfzehn Schüler/innen der HLW Landeck waren auch dieses Jahr wieder am Freitag- und Samstagabend bei diesem Event im Einsatz, sowohl in den Bereichen Küche als auch Service. Dabei hatten sie die Möglichkeit, den bekanntesten Köchen des Pitztals über die Schultern zu Blicken. Gekocht bzw. serviert wurde ein 9-gängiges Menü, begleitet von Weinspezialitäten aus ganz Österreich."Alles in allem kann man also festhalten, dass dieses Wochenende für die Schüler/innen der HLW Landeck, wie schon so oft, eine einmalige Gelegenheit war, neue Erfahrungen zu sammeln und ihre fachlichen Kenntnisse unter Beweis zu stellen. Natürlich zeigte sich die HLW Landeck wieder von ihrer besten Seite zeigte", so Direktor Reinho