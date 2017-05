Gelungene Kabarett-Premiere von Anton Wille

06.05.2017, 14:20 Uhr

Was für eine Premiere! Anton Wille aus Nufels präsentierte kürzlich sein erstes Kabarett-Programm mit dem Titel „Tonis eigene Welt“ und füllte den Laudegg-Saal im KVZ Rechelerhaus in Ladis bis auf den letzten Platz.

LADIS. Längst hat Toni Wille aus Nufels im Kaunertal seine vielseitigen Talente – u.a. als Orgelbauer, Pianist und Holzkünstler – unter Beweis gestellt. Als Draufgabe hat der Allrounder in den vergangenen Monaten sein erstes Kabarett bühnenreif gemacht und nun unter großem Interesse im Kultur- und Veranstaltungszentrum in Ladis erstmals aufgeführt. In „Tonis eigene Welt“ bot er ein abwechslungsreiches Programm aus heiteren, kritischen, absurden, ausgefallenen und eingefallenen Sequenzen aus seinem turbulenten Leben – mit viel Humor, versteht sich. Er präsentierte seine neuesten Erfindungen und stellte mit dem Lawinenflüsterer und dem Dachlawinenhundeausbilder auch noch zwei bis dato gänzlich unbekannte Berufe vor.Die Premiere war mehr als gelungen und schon einige Tage vor der Aufführung restlos ausverkauft. Das Publikum wurde nicht enttäuscht und bedankte sich nach der knapp 2-stündigen Darbietung mit Standing Ovations und tosendem Applaus. Der Kulturverein Ladis überreichte dem Künstler zur Erinnerung an diesen gelungenen Auftritt eine eingerahmte Karikatur seiner selbst, gewidmet von der Firma SENNS‘art. Zum Abschluss gab es noch ein Gruppenfoto des Kulturvereins mit Schauspiellegende Felix Mitterer, der sich die Erstaufführung ebenfalls nicht entgehen lassen wollte. Aufgrund der großen Nachfrage wird es eine Zusatzaufführung geben, der Termin wurde auf den 24. Juni 2017 um 20.00 Uhr festgelegt – Karten sind schon jetzt im Gemeindeamt Ladis telefonisch unter 05472/6612 oder per Mail an gemeinde@ladis.tirol.gv.at erhältlich, eine frühzeitige Reservierung wird empfohlen!