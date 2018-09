Kaunertal: Kulturdenkmal Ögghöge öffnet Türen

20.09.2018, 13:10 Uhr

Beim Tag des Denkmals am 30. September gibt es Führungen und Einsicht in das Höfe-Ensemble.

KAUNERTAL. Am 30. September lädt das Bundesdenkmalamt zum österreichweiten Tag des Denkmals 2018, der dieses Jahr unter dem Motto „Schätze teilen – Europäisches Kulturerbejahr“ stattfindet. Alleine in Tirol öffnen bei insgesamt 18 Programmpunkten denkmalgeschützte Objekte bei überwiegend freiem Eintritt ihre Tore und ermöglichen einen besonderen Blick auf unser kulturelles Erbe oder aktuelle Restaurierungsarbeiten des Bundesdenkmalamtes. Spezielle Führungen, Präsentationen oder Ausstellungen zeigen besondere landesgeschichtliche oder kunsthistorische Schätze.Im Bezirk Landeck können die Ögghöfe im Kaunertal von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. In einem Weiler hoch über Feichten, etwas abseits des Kaunertaler Dorfgeschehens, hat sich auf einer Höhe von 1.444 Metern ein einzigartiges Ensemble von Bergbauernhöfen erhalten. Im Jahr 1440 erstmals urkundlich erwähnt, waren die Höfe bis 1980 ständig bewohnt. Dann drohte der Zerfall. Seit einigen Monaten präsentieren sich Herrgottswinkel, Rauchkuchl und die traditionellen Tonnenöfen in neuem Glanz. "Wir hoffen, viele Leute begeben sich am 30. September auf die Schatzsuche zum kulturellen Erbe in Tirol", so Tirols BDA-Chef Walter Hauser. Alle Infos unter: tagdesdenkmals.at