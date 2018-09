22.09.2018, 19:38 Uhr

Gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter konnte die 82-Jährige den Brand eigenhändig löschen. Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung wurde sie in das KH Zams eingeliefert.



LANDECK. Eine 82-jährige Österreicherin schaltete in ihrem ebenerdig gelegen Schlafzimmer einen kleinen Elektroofen (Heizlüfter) ein und begab sich anschließend unter die Dusche. Als sie wieder in das Schlafzimmer zurück kam, war dieses voller Rauch und der Elektroofen bereits bis zum Boden durchgeschmort. Mit der verständigen Schwiegertochter gelang es jedoch, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Die verständigte Feuerwehr Landeck musste keine Brandbekämpfungsmaßnahmen mehr setzen. Die 82-Jährige wurde mit Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus nach Zams eingeliefert. (Quelle: Polizei)