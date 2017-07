Hier wird Kunst und Kultur gelehrt, jedoch in einem Schandfleck versteckt!!

16.07.2017, 00:13 Uhr

Ludwig van Beethoven InstitutRennweg 81030 Wien

Hochschule für Musik und Darstellende KunstLudwig van Beethoven Institutfür Klavier und Cembalo in der MusikpädagogikAls einziges Institut in Österreich widmet sich das Ludwig van Beethoven Institut gänzlich dem Klavier- und Cembalounterricht in den musikpädagogischen Studienrichtungen ME/IME, IGP und MBP sowie der Lehrpraxis und der Didaktik beider Instrumente.