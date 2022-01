Die Flächenwidmung für den neuen Fernbusterminal und die Sport Arena Wien in der Leopoldstadt sind abgeschlossen. Die Pläne sind bis 3. März öffentlich ein sehbar.

WIEN/LEOPOLDSTADT. In der Leopoldstadt wird ordentlich gebaut. Nahe des Handelskais entstehen gleich zwei Großprojekte: der Fernbusterminal und die Sport Arena Wien. Mit dem Abschluss bzw. der Anpassung der Flächenwidmung gehen beide Projekte jetzt in die nächste Phase.

Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan des Fernbusterminals und der Sport Arena Wien können ab sofort öffentlich eingesehen werden. Dies ist noch bis Donnerstag, 3. März, direkt hier online möglich. Stellungnahmen zu den Entwürfen können bis dahin online abgegeben werden. Anschließend werden alle eingelangten Anliegen geprüft und nach Möglichkeit berücksichtigt.

Fuß- und Radrampe über den Handelskai

Der neue Fernbusterminal ist am Handelskai/ Ecke Meiereistraße geplant. Die Bauarbeiten sollen von Ende 2022 bis 2025 dauern. Neben dem Bahnhof an sich sind auch ein Hochhaus und ein weiteres Gebäude geplant, in den Büros und ein Hotel Platz finden sollen. Aktuell befindet sich an dieser Stelle noch die Sport & Fun Halle, welche dem Großprojekt weichen muss.

Bis 2023 soll die neue Sport Arena Wien fertiggestellt werden. Das Großprojekt am Handelskai soll rund 50 Millionen Euro kosten.

Foto: Karl und Bremhorst Architekten

hochgeladen von Kathrin Klemm

Die neue Sport Arena Wien wird direkt neben dem Fernbusterminal errichtet – der Spatenstich ist für Mai 2022 angesetzt. An dessen Stelle befindet sich aktuell noch das Ferry-Dusika-Stadion, doch auch hier ist der Abriss bereits in vollem Gange. Die neue Sport Arena Wien soll aus drei multifunktional nutzbaren Hallen bestehen. Ein Teil der verbleibenden Grünfläche will man künftig zu Parkanlagen machen.

Zwischen dem Fernbusterminal und der Sport Arena Wien will man eine Fuß- und Radrampe errichten. Sie soll in weiterer Folge bis zum rechten Donauufer führen.

Das könnte dich auch interessieren:

Ferry-Dusika-Stadion ist bald Geschichte

Neue Sport & Fun Halle kommt in die Venediger Au

Neuer Wiener Fernbusterminal kostet 200 Millionen Euro

Neue Details zur "Sport-Arena Wien" am Handelskai (mit Video)