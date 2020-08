HAINFELD. (srs) Dass Lehrberuf und Studium sich nicht ausschließen, ist schon seit einigen Jahren bekannt. Dennoch wird dieser Weg nicht allzu oft bestritten, zumal er steinig und beschwerlich sein kann. Eine, die sich durchgekämpft hat ist Janine Petermann, Rauchfangkehrermeisterin bei der Firma Jandl Energietechnik und seit kurzem Master of Science im "Fire Safety Management". Die BEZIRKSBLÄTTER trafen die Powerfrau zum Interview.

Interessante Tätigkeit

"Mein Beruf hat mich von Anfang an interessiert. Nach meiner Lehre zur Rauchfangkehrergesellin habe ich mich sofort weitergebildet und nach einigen Berufsjahren meine Meisterprüfung absolviert. Seit 2006 bin ich bei der Firma Jandl Energietechnik beschäftigt", berichtet die frischgebackene Akademikerin, die sich mit den vielseitigen Aufgabenbereichen der Energie- und Brandschutztechnik voll identifizieren kann.

Bildung ist höchstes Gut

"Für mich ist Bildung ein wesentlicher Baustein zu einem erfolgreichen und selbstbestimmten sowie sinnstiftenden Leben und das höchste Gut das wir haben", erzählt die 31-Jährige, die im Privatleben ein wahrer Fußballfan ist und meist dem FC Chelsea die Daumen drückt, über ihre Motive ein Studium zu absolvieren. "Nach der Meisterprüfung wollte ich meine Qualifikationen erweitern und noch mehr Know-How erwerben."

Berufsbegleitendes Studium

Aus diesem Grund inskribierte Janine Petermann an der Donau Universität in Krems im Studienfach "Fire Safety Management" und absolvierte die 4 Semester des Fachs berufsbegleitend. Eine Leistung, die strapaziös und fordernd sein kann, wie Petermann zu berichten weiß: "Manchmal ist es schon ziemlich anstrengend und man denkt ans Aufgeben, aber da muss man durch und nun haben sich alle Mühen gelohnt", freut sich die Frohnatur mit einem Strahlen im Gesicht. Schwerpunkt des Studiums waren Brandschutzkonzepte. Ihre umfassenden Qualifikationen und ihr erworbenes Wissen soll den Kunden der Firma Jandl nun einen qualitätsvollen Service und eine kompetente Beratung in Sachen Brandschutz bieten.

Stolzer Chef

Firmeninhaber Helmut Jandl ist natürlich stolz auf seine engagierte und zielstrebige Mitarbeiterin. "Janine sorgt mit ihrem Wissen und ihren erworbenen Fähigkeiten für eine Weiterentwicklung der Firma und ist ein wichtiger Teil unseres Unternehmens. Ich gratuliere ihr recht herzlich zu diesem weiteren Schritt in ihrer Karriere", freut sich Rauchfangkehrermeister Helmut Jandl bei der Ehrung seiner Mitarbeiterin. Den Glückwünschen können sich die BEZIRKSBLÄTTER nur anschließen. Janine Petermann ist ein tolles Vorbild für junge Menschen.