Pferdefeuerwehr﻿ beim LEONHARDIRITT in Pucking

mit Ponyreiten und Streichelzoo 13 Uhr Abritt von der Festwiese, Pferdesegnung

Vorführung der Pferdefeuerwehr

Die Pferdefeuerwehr in St. Leonhard bei Pucking

Das Programm 2017

Wallfahrtskirche St. Leonhard

Heuer zeigt die FF Pucking-Hasenufer, wie man früher noch „mit den Rössern zum Löschen gefahren ist“. Die Oldtimerfeuerwehr Leonding unter Obmann Fritz Eichberger stellt einen Oldtimer aus ihrer reichen Sammlung zur Verfügung. Günter Stadlmayr und Johann Lauss werden am Kutschbock sitzen.Heuer wird Abt Reinhold Dessel vom Zisterzienserstift Wilhering die Festpredigt halten.Die Bauern sorgen wieder mit ihren kulinarischen Genüssen aus der Region beim Leonhardimarkt am Moarhof für das leibliche Wohl der Gäste.Den Höhepunkt bildet der traditionelle Leonhardiritt mit über 80 Pferden und Kutschen.Das schönste Ensemble „Pferd und Reiter/Reiterin“ wird prämiert.ist ein über 670 Jahre altes kunsthistorisches Juwel in der Pfarre Pucking Im Jahr 1946 kamen während Renovierungsarbeiten mittelalterliche Deckenfresken zum Vorschein. Das ganze Kirchengewölbe beindruckt als riesiges Bilderbuch mit über 50 Figuren und 3000 Sternen.Der Reinerlös kommt dem Erhalt der Wallfahrtskirche St. Leonhard zugute.Der Kulturverein St. Leonhard