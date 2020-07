Liebe Leserinnen und Leser!

Ich möchte heute an meine Beiträge vom 05. und 09.07.2020 anknüpfen. Ich wurde mehrfach angeschrieben und es ist mir wichtig Ihnen meine Intention, die hinter diesen Beiträgen steckt und auch die Art wie sie aufgebaut sind, mitzuteilen. Ich möchte mich an dieser Stelle für die Rückmeldungen bedanken und Ihnen sagen, dass Feedback und Fragen jederzeit willkommen sind. Meine Artikel waren bisher eher sensibilisierender Natur. Mir war es dabei wichtig, bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein Bewusstsein für die Bedeutung einer eigenverantwortlichen Gesundheitsförderung zu schaffen um jetzt erst ein wenig in die Tiefe des so umfangreichen und komplexen Themas einzutauchen. Ich versuche meine Blog-Einträge aufbauend zu gestalten und eher keine abgeschlossenen Einzeldarstellungen zu machen. Dazu ist das Thema körperliche und geistige Fitness zu komplex. Ich wende mich mit meinen Artikeln auch eher an die Generation 40+, weil ich glaube, dass das Thema für 40 jährige und ältere Leserinnen und Leser eine andere Relevanz hat als für jüngere. Gleichwohl ist mir klar, dass die Themen Gesundheit und Fitness für alle Altersgruppen eine große Bedeutung haben und natürlich sind jüngere Leserinnen und Leser herzlich willkommen. An dieser Stelle sei nochmals angeführt, dass ich kein Mediziner bin und mein Blog solche keinesfalls ersetzen kann.

Ich möchte heute die 4 Säulen der Gesundheit definieren.

Ernährung,

Fitness und Bewegung,

Erholung und Regeneration,

Stressbewältigung.

Diesen 4 Säulen sollten wir unsere Aufmerksamkeit schenken und an diesen 4 Säulen sollten wir arbeiten.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am erfolgversprechendsten ist, wenn Step by Step versucht wird positive Veränderungen in diesen Bereichen zu erreichen. Erstens kann dadurch besser auf Reaktionen, die die Veränderungen mit sich bringen, geachtet werden - man hat Zeit Entwicklungen und Veränderungen nachzuspüren und kann auch entsprechend nachjustieren.

Zweitens wird man nicht überfordert und bleibt motiviert. Das ist wichtig um dauerhaft erfolgreich zu bleiben.

Schon kleine Veränderungen summieren sich und führen am Ende zu einem großen Erfolg.

Am Beispiel einer 45 jährigen alleinstehenden Person mit Bürojob möchte ich mir das Thema in einem wesentlichen Bereich etwas genauer ansehen: Der Wecker klingelt um 5:45 Uhr. Nach der morgendlichen Toilette und einem Frühstück geht's um 6:45 Uhr mit dem Auto durch den täglichen Stau ins Büro. 07:30 - 16:30 Büroalltag unterbrochen durch eine kurze Pause am Vormittag und die Mittagspause mit der Kollegenschaft. Um 16:30 Feierabend. Treffen mit Freunden im Lieblingsbeisl, ein kleiner Abendsnack bei anregender Unterhaltung, ein wenig Alkohol, 2 Gläser Wein, nicht mehr da man noch Autofahren muss. Um 19 Uhr geht's nach Hause. Während des Heimweg wird noch schnell eingekauft. Zu Hause wartet noch etwas Hausarbeit und man lässt den der Abend mit einem guten Film und einer kleinen Menge salted Peanuts bis 22:45 ausklingen. Um 23:30 schläft man ein.

Finden Sie sich in diesem Alltag wieder. Nicht alle... klar, viele haben eine Partnerschaft oder Kinder die noch im Haushalt leben, arbeiten länger oder kürzer, da wird der Ablauf dann auch anders und wahrscheinlich auch komplizierter. Aber bleiben wir bei unserem Beispiel.

Ihnen wird bereits aufgefallen sein, dass im Leben dieser Person für Bewegung wenig Platz ist, mit Ausnahme der Zeit im Badezimmer, der Haushaltsarbeit, dem Gang zur Toilette, den Wegen während des Bürojobs und den Wegen vom und zum Auto. 2000 bis 3000 tägliche Schritte wenn es hoch herkommt.

Zu wenig? Was denken Sie?

Nun wäre es möglich, dass diese Person mit kleinen Änderungen ihre tägliche Schrittezahl erhöht.

Ein paar Möglichkeiten möchte ich hier anführen:

Am Morgen bevor man ins Auto steigt 5-10 Minuten gehen (z.B. einen Umweg zum Auto)

Weiter entfernte Parkplätze beim Büro wählen.

Im Büro öfter Aufstehen, kurz Strecken, ein paar Schritte gehen,.

Die Treppe an Stelle des Aufzug nehmen.

Den abendlichen Drink mit den Freunden im Stehen an einem Stehtisch einnehmen oder noch besser einen Drink im Supermarkt kaufen und mit den Freunden im Park eine Runde spazierengehen. Beim Gehen läßt sich eine Unterhaltung vorzüglich führen.

Abends noch eine kleine Runde gehen.

Manchmal die Öffis nehmen, dadurch geht und bewegt man sich mehr....uvm.

Ist etwas für sie dabei? Versuchen Sie ihre Schrittezahl um 2000-3000 zu erhöhen. Bauen sie es so in ihren Alltag ein, dass kein Stress für sie entsteht und dass es zur Gewohnheit werden kann. Sie hätten mit einem kleinen Schritt viel erreicht. Ihr Körper und Geist wird es ihnen danken. 2000 bis 3000 Schritte bedeuten insgesamt ca 30 Minuten mehr Bewegung und wir rechnen sie mal mit ca 150 Kcal. Das hört sich nicht viel an, sind jedoch pro Woche 1050 Kcal, pro Monat 4500 Kcal und pro Jahr 54900 Kcal also umgerechnet die Energie von ca 7,5 Kg Fettmasse.

Und nebenbei wurde vielen Systemen im Körper gutes getan...ohne Anstrengung, ohne zusätzlichen Zeitaufwand und es wurde nur die Schrittezahl ein wenig erhöht. "Ein kleiner Schritt für Sie, ein großer für Ihre Gesundheit."

In diesem Sinne, liebe Grüße

Roland Wiednig

