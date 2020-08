Ein stark alkoholisierter Linzer bekam in einem Linzer Lokal keinen Alkohol mehr ausgeschenkt – der Mann reagierte äußerst aggressiv.

LINZ. "An Betrunkene wird kein Alkohol ausgeschenkt" – Das sich eine Linzer Wirtin an diesen Grundsatz hielt, endete am Montagabend in einer Schlägerei. Ein 25-jähriger Linzer war bereits stark alkoholisiert als er ein Lokal im Süden der Landeshauptstadt betrat. Die Wirtin verweigerte ihm daraufhin die Getränkeausgabe.

Kontrahent nach Faustschlag kurzzeitig bewusstlos



Es folgten tumultartige Szenen – es kam zu einer Schlägerei mit anwesenden Gästen. Der betrunkene Gast versetzte dabei einem weiteren Gast einen derart heftigen Faustschlag, dass dieser sogar kurzfristig das Bewusstsein verlor. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte ein Lokalgast den Alkoholisierten am Boden fixieren. Die Polizei nahm den aggressiven Linzer fest und brachte ihn ins Polizeianhaltezentrum. Er wird der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.