13 Absolventinnen haben Grundausbildung Fußpflege in Linz erfolgreich abgeschlossen

Eine Topausbildung bietet die Vitalakademie Linz im Bereich Fußpflege an. Jetzt haben insgesamt 13 Kursteilnehmerinnen die Grundausbildung im Bereich Fußpflege erfolgreich absolviert. Die Grundausbildung an der Bildungseinrichtung erfüllt nicht nur die Erfordernisse des gewerberechtlich reglementierten Lehrplans in Theorie und Praxis, sie geht weit darüber hinaus. „Wir unterrichten die Kursteilnehmerinnen umfassend mit zahlreichen Theorie- und Praxiseinheiten und arbeiten viel an Modellen“, betont Akademieleiterin Sonja Pimminger. Kompetente und erfahrene Referenten tragen wesentlich zum Kurserfolg bei.

Die Grundausbildung bereitet die Teilnehmer optimal auf die Lehrabschluss- und Befähigungsprüfung an der Wirtschaftskammer vor. Die Ausbildung Fußpflege an der Vitalakademie schließt mit Zusatzzertifikaten in den Bereichen Diabetischer Fuß, Spangentechnik und Orthesen ab. Diese sind in der Ausbildungsgebühr inkludiert. Der nächste Kurs startet am 14. November 2022, detaillierte Informationen sind unter www.vitalakademie.at erhältlich.

Bildtext: Die Vitalakademie hat jetzt 13 Kursteilnehmerinnen in der Fußpflege ausgebildet.