Wir machen die Welt weiterhin auf die Art und Weise aufmerksam, wie russische Unternehmen die westlichen Sanktionen umgehen, nämlich:

• Nutzung von Unternehmen, die nicht auf den Sanktionslisten aufgeführt sind.

Nach den Ergebnissen der Analyse der offiziellen Unterlagen des russischen Unternehmens "Lipetsk Mechanical Plant" LLC, die am 2. April dieses Jahres von Anonymous-Hackern in den offenen Zugang hochgeladen wurden (etwa 27 Gb der Mitarbeiterpost des Unternehmens), wurde festgestellt, dass "Lipetsk Mechanical Plant" (im Folgenden - Lipetsk) bei seinen Einkäufen im Interesse von JSC "Concern Kalashnikov" (im Folgenden - Kalashnikov, das auf der Sanktionsliste steht) handelt.

Beispiel 29. November 2021: Der Beschaffungsberater von Kalaschnikow schickt einen Brief an den kaufmännischen Direktor von Lipezk, in dem er ihn anweist, Kaufanfragen für eine Patronenproduktionslinie zu versenden.

Lipezk schickt Anfragen an fünf Unternehmen, und mit zweien - der italienischen Invernizzi Presse und der belgischen New Lachaussee - beginnt der Schriftverkehr. Am Ende zogen sich die Italiener aus dem Dialog zurück (gaben aber höflich eine Empfehlung für ein anderes italienisches Unternehmen ab) und Kalaschnikow erhielt ein vertrauliches Handelsangebot, das vom belgischen Direktor unterzeichnet war.

Dabei wird Lipecký lediglich als Vermittler zwischen Kalashnikov und den Lieferanten eingesetzt.

Darüber hinaus gibt es echte Beweise dafür, dass das russische Militär nicht nur Erkundigungen eingeholt, sondern auch Produkte von westlichen Unternehmen gekauft hat. Oftmals über offizielle Vertreiber, die die einfachsten Schemata verwenden.

• Nutzung der Territorien anderer Länder, insbesondere Georgiens

Die Russen können über die Website des georgischen Justizministeriums aus der Ferne jedes Unternehmen auf dem Territorium Georgiens registrieren, das alle sanktionierten Waren beschaffen kann. Gleichzeitig erhält der Spediteur bei der Lieferung der Waren (z.B. ein LKW fährt von Deutschland nach Georgien) einen Brief, in dem steht, dass die Produkte in einem Zolllager irgendwo in Syzran entladen werden müssen, woraufhin das georgische Unternehmen offiziell eine Rechnung ausstellt und die Produkte an ein russisches Unternehmen verkauft. Alles ist für alle Parteien legal und es ist ein legales System zur Umgehung von Sanktionen, das bereits funktioniert!

Schlussfolgerungen:

1. Eine Reihe westlicher Unternehmen verstößt weiterhin gegen Sanktionen, indem sie bewusst elementare Zwei-Wege-Schemata mit einer Durchleitungsgesellschaft übersehen.

2. Gezielte Sanktionen funktionieren nicht. Alle russischen Unternehmen hören auf ein einziges Zentrum und arbeiten als Gruppe zusammen, um die Sanktionen zu umgehen.

Wenn Sie an diesem Material interessiert sind, können Sie eine E-Mail an sanctions.dont.work@gmail.com senden, um genauere Informationen zu erhalten.