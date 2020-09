Blau Weiß Linz startet am 11. September gegen Titelfavoriten Austria Klagenfurt in die neue Saison.

LINZ (rei). Gelegen kam für die Linzer das Cup-Duell gegen die Wiener Linien in der ersten Runde, wo man den Gästen aus der Bundeshauptstadt keine Chance ließ, am Ende einen ungefährdeten 5:1-Sieg feierte.

Der königsblaue Kader steht

Sportchef Tino Wawra hatte in den letzten Wochen viel zu tüfteln, um mit Chefcoach Ronald Brunmayr eine schlagkräftige Truppe aufzustellen.

Zuletzt stieß noch Fabio Strauss zu den Stahlstädtern, der mit seiner Größe der Defensivabteilung Stabilität verleihen soll. Wawra sagt zum Transfer: "Ich glaube, dass wir mit Fabio noch einmal einen echten Transfer-Coup gelandet haben, welcher für Blau Weiß nicht alltäglich ist. Wir bekommen einen Spieler mit unglaublicher Erfahrung, der aber trotzdem noch in einem jungen Alter ist. Wir haben geschaut, dass wir insgesamt in der Mannschaft auch größer werden." Mit dem 26-jährigen Fabio Strauss konnte ein echter Kracher für die Innenverteidigung verpflichtet werden. Der 1,95 Meter groß gewachsene Salzburger kommt aus der Südstadt, wo er es die letzten vier Jahre auf mehr als 70 Einsätze in der höchsten österreichischen Spielklasse für die Admira gebracht hatte. Bundesliga-Erfahrung, die den Königsblauen in der kampfbetonten zweiten Liga mit Sicherheit zugutekommt.

Vor dem Saisonstart am 11. September holt sich die Brunmayr-Elf am Samstag noch den letzten Feinschliff beim Test gegen Bundesliga-Aufsteiger SV Ried. Anpfiff in Ried, vor jedoch leeren Rängen, ist um 14 Uhr.