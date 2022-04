Die voest erweitert ihren Betriebskindergarten. Zehn Millionen Euro werden dafür bis 2023 in den Neubau einer Betreuungseinrichtung investiert. Der Spatenstich erfolgte vergangene Woche.

LINZ. Ab Mai kommenden Jahres sollen dann 170 Kinder, statt bisher 90, im hauseigenen Kindergarten und der Krabbelstube betreut werden. Dafür übersiedelt die vivo Kinderwelt der voest von der Lunzerstraße in die Schnopfhagenstraße. Dort stehen den Kindern dann auch 4.000 Quadratmeter Grünflache zum austoben zur Verfügung. Das Unternehmen möchte mit dem Ausbau die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern, wie es in einer Aussendung heißt. Außerdem wolle man, "dass Frauen nach der Karenz über Teilzeit hinaus tätig sein können und wieder in die Produktion zurückkehren", so Vorstandsmitglied Hubert Zajicek. Für die Betreuung der 1- bis 6-jährigen Kinder werden ab dem nächsten Jahr 24 Pädagoginnen und Pädagogen tätig sein.