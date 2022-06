Bundesgymnasium (BG) Tamsweg setzte sich mit dem mit dem Thema „Lebensmittel im Abfall“ auseinander. Eine Erkenntnis daraus: "Lebensmittel Ver(sch)wenden – Taste it, don´t waste it!"



TAMSWEG. Die vierten Klassen sowie die 3b-Klasse des Bundesgymnasiums (BG) Tamsweg haben sich im Unterricht sowie auch in einem von "Südwind Salzburg" – ein Verein für entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit – und dem Umweltressort des Landes Salzburg ausgearbeiteten Workshop mit dem Thema „Lebensmittel im Abfall“ auseinandergesetzt.

1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel landen im Müll



1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel werden laut den Erkenntnissen des BG Tamsweg im Jahr weggeworfen. Das seien rund ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel. Mit den weggeworfenen Lebensmitteln aus EU-Haushalten könnten zirka 200 Millionen Menschen ein Jahr lang ernährt werden, so der Hinweis der Schule.

"Stoppen wir gemeinsam die unnötige Verschwendung wertvoller Lebensmittel mit ihren enormen Auswirkungen auf Gesellschaft, Klima und Natur!"

Plädoyer des BG Tamsweg

Im Rahmen des Workshops „Lebensmittel im Abfall“ beschäftigten sich die SchülerInnen mit den ökologischen und sozialen Auswirkungen von Lebensmittelverschwendung, diskutierten Fakten zur Situation im Bundesland Salzburg sowie Lösungsvorschläge und Handlungsansätze. Ihr Fazit: "Lebensmittelverschwendung geht uns alle etwas." Daraus konkludierte folgendes Plädoyer: "Stoppen wir gemeinsam die unnötige Verschwendung wertvoller Lebensmittel mit ihren enormen Auswirkungen auf Gesellschaft, Klima und Natur!"

