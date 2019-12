Weihnachten am Prebersee

Trotzdem der Lungau über 1000 Meter liegt, it zum diesjährigen Weihnachtsfest der Schnee in den Lungauer Tallagen Mangelware. Da sieht es weiter in der Höhe, am Prebersee anders aus. Hier ist die Landschaft tief verschneit. Genau die richtige Kulisse für die Bergweihnacht in der Ludlalm, zu der die Wirtfamilie Antretter am 4. Adventsonntag eingeladen hat. Bei Tee, Glühwein und anderen Genüssen, lauschten die Erwachsenen weihnachtlichen Klängen und lauschten die Kinder weihnachtlichen Erzählungen im Troadkasten. Oder fuhren auch mit dem Schlitten den Hügel hinunter. Und von den Kindern der Volksschule Tamsweg wurde ein kurzes Hirtenspiel mit Anklöckeln aufgeführt. Genau das richtige Ambiente, um sich auf das unmittelbar bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen.

Auch ich wünsche allen Lesern „frohe Weihnachten“!