ÖVP-Bezirkschef Manfred Sampl: "Ich bedauere die gesundheitlichen Probleme und den Rückzug von Günther Pagitsch. Ich wünsche ihm persönlich alles Gute."

RAMINGSTEIN, LUNGAU. „Ich bedauere, dass Günther Pagitsch zukünftig die Verantwortung für seine Heimatgemeinde nicht mehr tragen möchte und ihn die täglichen Herausforderungen persönlich und gesundheitlich überfordert haben", reagierte Lungaus ÖVP-Bezirksobmann, der Landtagsabgeordnete Manfred Sampl, auf den am Dienstagvormittag bekannt gegebenen Rücktritt seines Ramingsteiner SPÖ-Bürgermeisterkollegen Günther Pagitsch.

Manfred Sampl ÖVP-Bezirksobmann, Bürgermeister in St. Michael, Regionalverbandsobmann und Landtagsabgeordneter. (Archivfoto)

Foto: Peter J. Wieland

Das ist Ramingsteins Vizebürgermeister Leonhard Kocher (ÖVP). Er muss bis zur Neuwahl, die noch heuer stattfinden wird, das Bürgermeisteramt übernehmen. Diese Information hat MeinBezirk.at/salzburg vom SPÖ-Bezirksvorsitzenden im Lungau, Franz Doppler, in Erfahrung gebracht. (Archivfoto)

Foto: Peter J. Wieland

"Bei allen Emotionen, die einen solchen Schritt begleiten, ersuche ich aber vor allem die SPÖ-Landespartei um Sachlichkeit", meinte Manfred Sampl weiter, "In Ramingstein werden Projekte diskutiert und anschließend gemeinsam einer Lösung zugeführt. Das war auch in der Vergangenheit so und dafür danke ich allen Fraktionen. Persönlich wünsche ich Günther Pagitsch rasche Genesung und alles Gute für die Zukunft. Danken möchte ich ihm auch für die wertschätzende Zusammenarbeit im Lungauer Regionalverband“, sagte Manfred Sampl, der auch der Obmann des Regionalverbandes im Bezirk ist.

