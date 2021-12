Weihnachten ist wieder angekommen, viele Menschen liegen leider in den Spitälern, aber es gibt ja die Gesundheitsberufe und das Betriebspersonal. Ich kann sie nicht alle aufzählen, aber alle schauen auf das Wohl der betroffenen Menschen.

All das wird als normal angesehen, aber wer schaut auf das Personal?

Die Politik hört uns wohl nicht! Wir arbeiten am Wochenende, an Feiertagen und in der Nacht – 365 Tage 24 Std., um die Patienten zu betreuen. Wir sind immer für euch da.

Wir Betriebsräte bemühen uns, machen, was in unserer Macht steht, wir schätzen die Arbeit aller Bediensteten, aber all das ist langfristig zu wenig. Deswegen fordern wir schon lange, dass uns die Politik hört und reagiert.

Wir können nur aufzeigen, verhandeln, beraten, sowie euch mit Kekse und Glühwein durch den Advent begleiten, zu guter letzt noch ein kleines Geschenk von uns. Nicht viel, aber von Herzen und wertschätzend für alle.

Mit diesen Worten bedanke ich mich im Namen unseres Betriebsratsteams bei allen Bediensteten und wünsche noch frohe Festtage, ein glückliches und gesundes Neues Jahr 2022.

Für den Betriebsrat

Gruber Rupert