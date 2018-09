Toni Klein: "Bin Trainer und Motivator"

25.09.2018, 03:00 Uhr

Toni Klein: "Als 'Uniqa VitalCoach' verhelfe ich Kunden zu körperlicher Fitness und zu mentalem Wohlbefinden."

"Sind Einzel-Coachings"

SALZBURG (pjw). Rund 100 "Uniqa VitalCoaches" gibt es in ganz Österreich. Einer davon ist der Sportwissenschafter Toni Klein aus Sankt Andrä im Lungau. "Der Uniqa VitalCoach ist ein innovatives Service, welches Uniqa ihren Versicherten zur Verfügung stellt, damit diese präventiv etwas für Fitness machen", erklärt Toni Klein."Gegen einen geringen Aufpreis zur Versicherungsprämie können die Uniqa-Kundinnen und -Kunden einen Vitalplan dazu buchen", klärt Toni Klein auf. "Gewählt werden kann zwischen einem medizinischen Check, einem Wellnesshotel-Aufenthalt oder eben einem persönlichen VitalCoach." Wer sich nun für den VitalCoach entscheidet, dem steht dieser für sechs Einheiten à eine Stunde zur Verfügung. "Uniqa macht es möglich, dass sich jeder einen Personal-Coach wie die Reichen und Schönen gönnen kann. Das Ganze wird auf ein Jahr verteilt", erläutert Toni Klein. "Zu Beginn gibt es ein Beratungsgespräch mit dem Kunden, um dessen Ziele und Wünsche zu ermitteln. Darauf aufbauend folgen die Aktiveinheiten, die auf jeden einzelnen Klienten maßgeschneidert werden; schließlich handelt es sich stets um Personal-Coachings, also Einzel-Coachings."

Ernährung, Mentales, Sport

Klein ist von Beginn an dabei

Die Inhalte dieser Einzel-Coachings sind vielfältig: So etwa kann es um gesunde Ernährung gehen; auch die mentale Fitness kann trainiert werden; und selbstverständlich kann gemeinsam mit dem Uniqa-VitalCoach auch Sport betrieben werden – meistens in der freien Natur. "Das Ziel ist, dass die Leute, die zu mir kommen, auf einen gesünderen Lebensweg gebracht werden", sagt Toni Klein und betont: "Der Zeitgeist dafür ist da: es besteht extrem großes Interesse für Strategien, wie man in Zeiten des Stresses und der hohen Arbeitsbelastung zu neuer Energie kommt. Als VitalCoach ist man sowohl Trainer als auch Motivator."Toni Klein ist Uniqa VitalCoach der ersten Stunde. Seit gut zehn Jahren steht der Lungauer Fitness-Guru seinen Klientinnen und Klienten mit Rat und Tat zur Seite. Mehrfach war Klein auch Uniqa-Coach des Jahres und auch der am häufigsten gebuchte Coach der Versicherung. Österreich-Head-Coach der rund 100 Uniqa VitalCoaches, die es auch in allen Bezirken des Bundeslandes Salzburg gibt, ist übrigens Olympiasieger Stefan Eberharter.____________________________________________________________________________________Du möchtest über Stories in deinem Bezirk informiert werden?Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081