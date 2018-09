Sturmwarnung für die Nacht von Sonntag auf Montag

23.09.2018, 07:03 Uhr

Mit Windspitzen zwischen 80 und 100 km/h seien in den Niederungen zu erwarten, das Maximum von Sonntag Mitternacht bis Montag, 4:00 Uhr Früh, meldet die Salzburger Landeskorrespondenz.

SALZBURG. (LK) Für die Nacht von Sonntag, 23.9.2018 auf Montag (24.9.2018), sagt die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) für das Bundesland Salzburg Sturm voraus meldet die Salzburger Landeskorrespondenz in einer Aussendung. Eine Kaltfront zieht demnach über Österreich und werde verbreitet Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h bringen. Auf den Bergen müsse man mit Orkanböen von mehr als 120 km/h rechnen.

Eintreffen in der späten Nacht

Verhaltensempfehlungen für die Bevölkerung

lose Gegenstände befestigen bzw. wegräumen und Markisen einfahren,

Fensterläden bzw. Rollläden schließen,

Autos in Garagen abstellen,

Aufenthalte im Freien wenn möglich vermeiden,

keine Spaziergänge im Wald und in Parkanlagen,

keine Reparaturarbeiten während der Sturmspitzen, insbesondere nicht auf Dächer steigen,

Vorsicht im Straßenverkehr beim Überholen (Windangriffsflächen, Sogwirkung usw.),

auf Informationen über Radio oder Fernsehen achten,

für einen eventuellen Stromausfall Taschenlampe oder Kerzen vorbereiten.

Wie es in der Meldung weiter heißt, ist aus derzeitiger Sicht in der Nacht von 23. auf 24. September beginnend ab 22.00 Uhr mit dem Eintreffen von Ausläufern eines Sturmtiefs zu rechnen. "Dieses wird ab Mitternacht bis etwa 3:00/4:00 Uhr Früh sein Maximum erreichen. Zu erwarten sind Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h, die im ganzen Land auftreten werden, schwerpunktmäßig im Flachgau und innergebirg in den in Nord-West-Richtung ausgerichteten Tälern. In Höhenlagen und an Berggraten sind auch Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 km/h möglich. Die Sturmfront wird von kräftigen Regenschauern begleitet werden. Der stärkste Niederschlag wird in den Staulagen der Nordalpen erwartet." In der Aussendung heißt es weiter, es werden bis zum Montagmorgen die Windgeschwindigkeiten abnehmen und es sollte eine Entspannung der Situation eintreten.Aufgrund dieser Sturmwarnung gibt es von den Experten des Landes folgende Verhaltensempfehlungen für die Bevölkerung:Quelle: (LK_180922_22 (kg))