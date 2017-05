IMMOstviertel: Ihr Ansprechpartner in Sachen Immobilien

09.05.2017, 13:43 Uhr



Beratung, Bewertung und Vermittlung

Durch Weiterempfehlungen bzw. durch Vergrößerung unseres Teams sind wir auch überregional tätig. Zum Aufgabenbereich eines Immobilienmaklers gehören die Beratung, Bewertung und Vermittlung von Immobilienobjekten wie:• Eigentumswohnungen• Mietwohnungen• Häuser• Gewerbeimmobilien• Baugründe, sowie Anlageobjekte.

IMMOSTVIERTEL Immobilien präsentiert:

Sie haben die Absicht, ein Immobilienobjekt zu verkaufen? Setzen Sie Wert auf die Professionalität sowie Flexibilität von "IMMOstviertel" Immobilien Martin ÖllingerIhrem regionalen Immobilienmakler in Ybbs an der Donau!In erhöhter Lage in einer Sackgasse in Ybbs an der Donau befindet sich dieses tolle Grundstück mit 1947 m² Grundfläche mit herrlichem Ausblick auf die Stadt Ybbs, die Donau und sogar den Ötscher!• Leichte Hanglage Ausrichtung südöstlich, kleiner Forstflächenanteil.• Haus Baujahr 1960, Grundfesten massiv (betoniert und gemauert), darauf wurde aufHolzserienbauweise ein Gebäude errichtet (Sanierungsbedarf)• Keller: ca.53 m²• Erdgeschoss ca. 64 m², mit Küche, Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer, 1 Kabinett und Vorraum• Dachgeschoss ausbaubar (2 bis 3 Zimmer möglich), ca. 55m²• Nebengebäude: Gemauert, Grundfläche 20 m²