Nöchlings Georg Strasser zur Hagelversicherung: "Bauern fallen um viel Geld um"

17.09.2018, 15:19 Uhr

Der Bauernbund rund um Präsident Georg Strasser strebt Verbesserung bei Hagelversicherung an.

BEZIRK. Die extreme Hitze in diesem Sommer ließ nicht nur Menschen gehörig braun werden, sondern auch die Felder. Dies führt bei vielen Landwirten im Most- und Waldviertel zu schweren finanziellen Schäden, denn es gibt keine Entschädigung von der für Landwirte eingerichteten "Hagelversicherung".„Heuer hatten wir beim zweiten und dritten Schnitt aufgrund der Trockenheit nur mehr zehn Prozent Ertrag. Trotzdem haben wir in diesem Jahr von der Versicherung keine Entschädigung bekommen. Wenn sich die Rahmenbedienungen nicht ändern, werden wir von der Versicherung aussteigen“, erklären die betroffenen Waldviertler Landwirte, Berthold und Helga Pichler.

Der Bauernbund will dies nun ändern und setzt sich gemeinsam mit allen Fraktionen für die Landwirte ein, dass auch Dürre bei der Versicherung mit ins Programm aufgenommen wird. "Geschädigte Landwirte haben sich bei mir gemeldet und mir ihre Situation erklärt. Teilweise fallen Bauern um viel Geld um, da die Versicherung nicht anschlägt. Ich habe mich umgehend mit der Hagelversicherung in Verbindung gesetzt. Dort hatte man sofort Verständnis für diese Situation, an einer Weiterentwicklung für 2019 wird gearbeitet“, erklärt Bauernbund-Präsident Georg Strasser aus Nöchling.Die Versicherung zeigt sich gesprächsbereit. „Als Partner der Landwirtschaft ist das hochgesteckte Ziel eine 100%ige Kundenzufriedenheit. Wenn man aber erstmals und einzigartig in Europa mit einer Indexversicherung für das Grünland beginnt, muss man das Produkt kontinuierlich weiterentwickeln, um letztendlich auch die volle Zufriedenheit zu erreichen“, erklärt die Hagelversicherung. Vor Ort nimmt sich Kammerobmann und Bürgermeister Johannes Zuser der Angelegenheit an. „Derzeit ist er damit beschäftigt, betroffene Betriebe zu informieren und ihre Fälle zusammenzutragen. Anschließend wird es ein Treffen mit der Hagelversicherung geben, um die Dürreversicherung für Grünland anzupassen", so Strasser abschließend. Es kann nicht in allen Fällen eine Entschädigung von der Versicherung geben, da bei einem Wetterindexprodukt ausschließlich Niederschlagsdefizite für eine Entschädigung ausschlaggebend sind. Die Niederschlagsdaten werden auf Basis der Messstationen der ZAMG ermittelt.