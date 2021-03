Höbersbrunn/Gaweinstal: Vergangenes Wochenende wurde in Höbersbrunn die diesjährige Trophäenbewertung innerhalb des Hegeringes Gaweinstal abgehalten.

Grundsätzlich handelt es sich bei den Hege- und Trophäenschauen um feierliche Veranstaltungen mit Informationsweitergabe und mit viel jagdlichem Brauchtum und ländlicher Tradition, zu welchen die interessierte und verantwortungsbewusste Jägerschaft als auch die gespannte nichtjagende Bevölkerung geladen sind.

Dazu haben die Erleger trophäentragender Schalenwildstücke, dazu zählen im Jagdbezirk Mistelbach hauptsächlich Rehböcke, die Trophäen und/oder auch andere, zur Altersbestimmung tauglichen, Teile des Wildkörpers zur Bewertung durch eine Bewerter-Kommission und zur anschließenden öffentlichen Besichtigung vorzulegen.

Trophäenbewertung in Zeiten von Corona

In Zeiten von Corona sind auch die traditionellen Trophäenbewertungen ganz anders. Gaweinstals Hegeringleiter Christian Geppert und dessen Stellvertreter Werner Bergmayer haben ein Covid19-Präventionskonzept ausgearbeitet.

Unter Beachtung des Konzeptes und unter Einhaltung der geltenden Corona-Vorgaben wurden von den einzelnen Jagdleitern insgesamt 98 Rehbocktrophäen angeliefert und vorgelegt und in weiterer Folge von den drei geschulten Waidkameraden, Herbert Schütz, dem Hegeringleiter von Hochleithen, sowie von Christian Geppert und Werner Bergmayer bewertet.

7 Jagdreviere im Hegering Gaweinstal

Der Hegering Gaweinstal zählt insgesamt 7 Jagdreviere. Dazu gehören die Genossenschaftsreviere Gaweinstal, Martinsdorf, Schrick, Höbersbrunn, Atzelsdorf, Pellendorf und das Eigenjagdgebiet Khevenhüller-Metsch.

www.jagdbezirk-mistelbach.at

Interessenten finden laufend Informationen, Fotos und Berichte über vergangene als auch über anstehende Veranstaltungen und Events im Jagdbezirk Mistelbach auf www.jagdbezirk-mistelbach.at.



Waidmannsheil

Am Foto: Höbersbrunns Jagdleiter Johann Vock, Bewerter HRL Herbert Schütz, Hegeringleiter Christian Geppert und dessen Stellvertreter Werner Bergmayer.