BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die "Neue Eisenstädter Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgesellschaft" startet ihr erstes Bauvorhaben in Peisching: In der Dorfstraße wird in Zusammenarbeit mit dem Neunkirchner Architekturbüro Rudischer & Panzenböck moderne Reihenhausanlage mit zwölf Reihenhäusern gebaut. Spatenstich: 7 September. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2022 geplant.