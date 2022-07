BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ob Fichtenzapfen sammeln oder der Natur beim Wachsen zusehen – bei der Waldexpedition begeben sich kleine und große Expeditionsreisende mit Naturvermittlerin Anna Maria Müllner auf Entdeckungsreise.



Es geht auf die Schwaigen, wie die Almen am Wechsel genannt werden. Die Sinne schärfen mit Bewegung im Wald, ist im Kletterpark Hamari angesagt, Kletter-Guides zeigen den Kindern, wie man den Waldparcours am besten meistern kann.

Außerdem erfährt man, wieviel Wasser ein Baum braucht oder welche Tiere ihre Spuren hinterlassen. Es gilt mit Waldpädagogen Konrad Riegler Rätsel zu knacken. Die geführte Waldexpedition beinhaltet auch zwei Übernachtungen inklusive Frühstück und eine Teilnahme an der virtuellen Wandertour mit Logbuch und findet an fünf Terminen statt:

13. bis 15. Juli

15. bis 17. Juli

17. bis 19. August

26. bis 28. Oktober

28. bis 30. Oktober

Infos: wieneralpen.at/Waldexpedition