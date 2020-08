BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Bohemian Rhapsody – The Music of Queen" ist Ende August in Wimpassing zu hören.

Frisch, mitreißend und leidenschaftlich wird die Musik der Kultband Queen live „on stage“ präsentiert und zwar im speziellen Sound der LEGENDS of ROCK, die in einer eigens kreierten Show alle großen Hits von QUEEN auf sensationelle Art und Weise zum Besten geben.

Mit dabei sind nicht nur alle Hits wie “Radio Gaga”, “One vision”, “We will rock you”, We are the champions” und natürlich “Bohemian Rhapsody”, in einem ganz speziellen Akkustik-Teil werden u. a. Songs wie “Love of my life” oder “´39” zu hören sein.

Rock im Park

28. August, 20 Uhr

Eduard Gaderer Park

Wimpassing