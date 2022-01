BEZIRK NEUNKIRCHEN. In Wimpassing war Peter Stief bei der Feuerwehr aktiv und arbeitete ├╝ber Jahre aktiv bei der Wirtschaftsmesse Wimpassing mit; in Wr. Neustadt war er "Fast Food-K├Ânig". Nun wird um Peter Stief getrauert.

Weltoffen und ein Freund

"Die Nachricht von Peters Ableben hat uns alle sehr betroffen gemacht. Wir verloren einen klugen, weltoffenen und humorvollen Freund, der noch voller Pl├Ąne war. Wir werden Peter in unserer Gemeinde sehr vermissen. Unser Mitgef├╝hl gilt in dieser schweren Zeit seiner Familie", so Wimpassings B├╝rgermeister Walter Jeitler: "Peter war w├Ąhrend seines Berufslebens in verschiedenen leitenden Funktionen sehr erfolgreich t├Ątig, bevor er 2016 als Franchisenehmer von drei McDonald's-Restaurants in Wr. Neustadt sein neues berufliches Bet├Ątigungsfeld fand."

Obmann der Wirtschaftsmesse

Neben seinen beruflichen T├Ątigkeiten war Stief unter anderem auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Wimpassing in verschiedenen Funktionen sehr engagiert t├Ątig. "Es g├Ąbe an dieser Stelle sicher noch viele weitere Einzelheiten, die es verdienen w├╝rden herausgegriffen und gew├╝rdigt zu werden. Stellvertretend daf├╝r darf ich seine Zeit als Obmann der 'Wimpassinger Messe' besonders hervorheben. Nachdem im Fr├╝hjahr 2005, die bisherigen Veranstalter der Gartenbau- und Kleintierzuchtverein Wimpassing, die Organisation der Wimpasinger Messe nach 40 Jahre zur├╝ckgelegt haben, hat Peter kurzerhand mit einigen Kameraden der Feuerwehr Wimpassing den Verein 'Wimpassinger Messe' neu gegr├╝ndet und bereits die Messe im September 2005 zur G├Ąnze organisiert", so┬áJeitler.

In den folgenden Jahren fanden zahlreiche prominente Politiker wie Dr. Erwin Buchinger, Ferdinand Lacina, Rudolf Hundstorfer und die Pr├Ąsidentin des Nationalrates Barbara Prammer den Weg nach Wimpassing, um die Wimpassinger Messe zu er├Âffnen und diese in Begleitung von Peter Stief zu besichtigen.┬á

Ehrennadel f├╝r Peter Stief

B├╝rgermeister Jeitler: "Mit Ende 31.12.2014 endete die Obmannschaft von Peter bei der Wimpassinger Messe. Aufgrund seiner Verdienste um die Wimpassinger Messe wurde Peter mit Gemeinderatsbeschluss vom 3.12.2014 das Verdienstzeichen 'Ehrennadel in Silber' verliehen."