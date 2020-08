BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 21.08.1970 im Schwarzataler Bezirksboten.

Auf einer Baustelle in Reichenau-Hirschwang, wo die neue Schule errichtet wird, ereignete sich Dienstag, den 18. August, um 7.15 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall. Dabei wurde der Fahrer eines Ladegerätes unbestimmten Grades verletzt. Das Erdbewegungsunternehmen der Firma Herbert Schwaiger aus Reichenau ist auf der Baustelle mit Erdarbeiten beschäftigt. Dabei blieb ein Lastkraftwagen im Erdreich stecken. Dieser sollte mit Hilfe eines Ladegerätes aus dem Morast gezogen werden. Bei diesem Vorhaben geschah das Unglück. Im Rückwärtsgang zog der 30-jährige Ladegerätefahrer Herbert Gruber aus Reichenau (...) den Lkw wieder auf festen Boden. Dabei geriet das Ladegerät zu nahe an eine Bodenuntersuchungsgrube heran und stürzte in diese zwei Meter tief ein. Gruber stürzte vom Fahrzeug und kam in der Grube unterhalb des Gerätes zu liegen. Er musste von seinen Arbeitskollegen buchstäblich ausgegraben werden. Kurz danach wurde der Verunglückte, der vermutlich schwere Verletzungen erlitten hat, von der Rettung in die Unfallabteilung des Krankenhauses Neunkirchen gebracht.