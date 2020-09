BEZIRK NEUNKIRCHEN. Eine Aktions-Plattform rund um den Ternitzer Günther Schneider und Pfarrer Wolfgang Fürtinger (Pottschach) will die Pfarrkindergärten im Bezirk retten (mehr dazu hier). Eine Aussage Schneiders will die St. Nikolausstiftung aber richtiggestellt wissen: "Wir möchten darauf hinweisen, dass die St. Nikolausstiftung keine finanziellen Zuschüsse der Erzdiözese Wien bekommt, noch jemals in der Vergangenheit bekam."

Vielmehr bezahle die St. Nikolausstiftung für alle Kindergartenstandorte Miete. Die St. Nikolausstiftung geht aber mit Günther Schneider insofern konform, dass sie österreichweit einheitliche Rahmenbedigungen für den Kindergartenbetrieb als notwendig erachtet. Noch ist die Einrichtung Kindergarten ja Landessache.