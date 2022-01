BEZIRK NEUNKIRCHEN. In Anlehnung an Pittens prunkvollen Corvinusbecher – ein historisches Gefäss in Form einer Eichel – will die Gemeinde Tonbecher produzieren lassen.



Pitten feilt am Re-Start des Kulturlebens. "Das ist für April/Ostern geplant", so Bürgermeister Helmut Berger, und denkt dabei an den Museumsfrühling.

Wie der SPÖ-Ortschef verrät ist eine Erweiterung des PIZ geplant: "Die Beauftragungen für den Architekten laufen." Im Zentrum des Museumsfrühlings soll der Corvinusbecher stehen.

Das Original jenes historischen Trinkbechers ist sicher im Tresor verwahrt. "Aber wir werden den Corvinusbecher als 3D-Druck-Modell machen lassen und dazu auch Ton Becher kaufen", so Berger und präsentierte den RegionalMedien NÖ ein erstes Becher-Muster.