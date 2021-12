BEZIRK NEUNKIRCHEN. Felix Austria und der Österreichische Bundesfeuerwehrverband griffen der Feuerwehrjugend Seebenstein unter die Arme.

Felix Austria und der Österreichische Bundesfeuerwehrverband unterstützen jährlich Projekte zur Förderung der Feuerwehrjugend in Österreich. Seebensteins Jugendliche haben in ihrem Raum nun doppelt so viele Spinde. Damit hat jeder Jugendliche endlich seinen eigenen Spind. "Wir freuen uns sehr das wir dieses Projekt mit der Unterstützung realisieren konnten. Wir erhielten 217 Euro von der Firma Felix dazu", so Max Reimann, Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Seebenstein.