BEZIRK NEUNKIRCHEN. Corona hat ein Veranstaltungs-Highlight in Bürg-Vöstenhof auf dem Gewissen.



Beim Herbstheurigen im Gemeindeamt Mitte Oktober werden normalerweise gute Weinflaschen in Bürg-Vöstenhof geköpft. Doch heuer verzichtet die Gemeinde darauf – aus Angst vor Corona. In den Freibereich wollte Bürgermeister Johann Hainfellner die beliebte Veranstaltung nicht verlegen. Mit einer etwas kuriosen Begründung. "Dafür ist es schon zu kühl", so Hainfellner. Bemerkenswert, dass dennoch in der (noch kühleren) Vorweihnachtszeit Adventmärkte durchgeführt werden. Und es soll ja warme Jacken und Hauben geben...