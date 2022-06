HEILIGENKREUZ. Niemand setzt sich gerne mit der Endlichkeit auseinander. Weder mit der eigenen, noch mit der seiner Familie oder engsten Freunde. Und doch ist es beruhigend zu wissen, alles für später geregelt zu haben.

Naturnahe letzte Ruhestätte

Immer mehr Menschen finden den Gedanken schön, in einem naturnahen Wald unter einem Baum die letzte Ruhestätte zu finden. Schon zu Lebzeiten diesen Baum auszusuchen und gemeinsam einen Ort zu wählen, wo man einander gedenken kann. Dabei die tröstliche Kraft der Natur zu nutzen, Ruhe und Frieden zu finden.

Jede Bestattung darf so individuell sein wie jeder Mensch und jeder Baum. Von einer stillen Beisetzung am Baum bis hin zu einer Trauerfeier mit Gästen, Musik, Pfarrer oder Trauerredner am Andachtsplatz ist vieles möglich. Besprechen Sie bitte direkt mit Ihrem Bestattungsunternehmen, wie Sie sich den Ablauf der Beisetzung vorstellen.

Erfahren Sie direkt vor Ort alles rund um die Waldbestattung — die Abläufe, Möglichkeiten und Kosten. Termine und Treffpunkte an den jeweiligen Standorten finden Sie auf klosterwald.at oder unter 02243 23660.