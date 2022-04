BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nach den erfolgreichen Läufen 2015 bis 2019 mit jährlich über 1.900 Startern und dem virtuellen Firmenlauf 2021 wird am 23. Juni 2022 wieder ein Neunkirchner Firmenlauf ausgetragen. Gestartet wird allerdings anders als in den Vorjahren um 19 Uhr vor der Raiffeisenbank in Neunkirchen.



Zahlreiche Läufer und Walker aus Betrieben aus der Region werden im Starterfeld erwartet. Ebenfalls in die Sportkluft wirft sich ein Laufteam von Intersport Neunkirchen. Harald Pemberger hat auch Tipps für die anderen Sportler: "Nicht zu schnell starten und dann ein gleichmäßiges Tempo laufen." "Gut ist auch eine Pulsuhr, damit man die optimale Herzfrequenz hat", ergänzt Sabine Riegler aus der Intersport-Laufabteilung. Die Teilnehmer der Intersport-Laufgruppe bereiten sich individuell auf die Herausforderung Firmenlauf 2022 vor.

Mit Wasser werden die Läufer und Walker wieder von der Centerleitung des Einkaufszentrums Panoramapark Neunkirchen versorgt.

Neunkirchner Firmenlauf 2022

23. Juni, 19 Uhr

Raiffeisenbank

Raiffeisenstraße 2

2620 Neunkirchen



Google Maps eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Google Google Maps immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

"Gemeinsam Durchstarten"