Junges Liebespaar kam bis Tunis

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 13.11.1970 im Schwarzataler Bezirksboten.

Geängstigte Eltern können nun wieder ruhig schlafen, ihre beiden Kinder, die romantische Liebe in die Ferne trieb, sind wieder daheim. Die beiden Schüler des Neustädter musisch-pädagogischen Realgymnasiums, Ilse aus Pottschach und Norbert aus Horn – beide 15 Jahre – sind in der Nacht zum 2. Oktober von daheim geflohen. Ihr Weg führte nach Süden, Genua und zuletzt Tunis waren die Hauptstationen ihres Fluchtweges. Die besorgten Eltern setzten alle Hebel in Bewegung, um ihre Kinder wieder heimzubringen.

Polizei und Interpol wurden zur Auffindung der beiden in Bewegung gesetzt. Aber die Eltern wurden von den Behörden enttäuscht, sie erhielten nicht die Hilfe, die sie sich erwarteten. So kamen sie in Genua um Stunden zu spät, ihre Kinder hatten sich bereits Richtung Tunis eingeschifft. Alle Hinweise, die zur Auffindung von Ilse und Norbert kamen, erhielten die Eltern von nahen Anverwandten. Die Tante von Norbert ist in Süditalien beheimatet, und sie war es, die immer wieder mit Erfolg die Spuren des jungen Paares verfolgte, die schließlich zur Auffindung in Tunis führten.

Am 3. November wurden Ilse und Norbert von der tunesischen Polizei im Hotel France aufgegriffen und in Gewahrsam genommen. Beide wurden von dem Onkel des jungen Mannes und von der Mutter des Mädchens per Flugzeug nach Hause gebracht. Am 10. November konnte die glückliche Mutter Norbert wieder in ihre Arme schließen.

Wir wollen hoffen, dass das Abenteuer in der Fremde für die beiden verliebten jungen Menschen nur eine kurze Episode in ihrem Leben war, und dass alles in Zufriedenheit ausklingt.