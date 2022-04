BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich beendet die Wintersaison 2021/22 mit einem Oster-Highlight.



Noch bis 18. April 2022 fahren alle Kinder (6 bis 14 Jahre) gratis mit der ersten Personen-Seilschwebebahn Österreichs. Im Anschluss daran starten die alljährlichen Revisionsarbeiten. Ab 30. April 2022 setzt sich die Rax-Seilbahn wieder im Pendeltakt in Bewegung.