BEZIRK NEUNKIRCHEN. Es ist nicht behindertengerecht, das Mobiliar ist überwiegend abgenutzt und der dunkle Standesamtsaal mit seinem dunklen Holz verströmt eine düstere Atmosphäre. Dennoch muss Aspangs Rathaus-Sanierung noch warten. Vorerst.



Rund 700 Quadratmeter Nutzfläche umfasst Aspangs Gemeindeamt. Eigentlich gehört das Amtsgebäude Innen saniert. Das ist auch immer noch die feste Absicht von Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP). Aber nicht jetzt. "Jetzt liegt der Schwerpunkt auf unserer Wasser-Versorgung und auf dem Straßenbau", so die Ortschefin, die bestehende Quellen neu fassen will und an eine Erweiterung des Wasserangebots mit anderen Quellen denkt.

Und das Gemeindeamt? "Das wird ein Zukunftsthema", so Faustmann. Das Rathaus erwartet in absehbarer Zeit ein neues, modernes Treppenhaus samt Lift, neue Möbel und natürlich viel frische Farbe, um das Amt heller und freundlicher zu gestalten.