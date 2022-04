BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das Städtische Museum Neunkirchen präsentiert anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Niederösterreich" Neunkirchen von seiner goldenen Seite. In einer zweiteiligen Ausstellung wird der Aufstieg der Bezirkshauptstadt nach den Wirren des Ersten Weltkrieges in vielen Bereichen vom Alltäglichen bis zum Außergewöhnlichen nachgezeichnet.



Kardinal Alfons Maria Stickler

Eröffnet wurde der erste Teil der Sonderschau mit dem Untertitel "Niederösterreichische Persönlichkeiten".

Pater Josef Reischl

Bei der Sonderausstellung zu "Neunkirchens Goldene Zwanziger – Niederösterreichische Persönlichkeiten", werden vom Museumsteam verdiente Neunkirchner dieser goldenen Zeit vor den Vorhang geholt. Nicht nur für den Bezirk, sondern überregional für das Land Niederösterreich bis in die ganze Welt wirkten diese Persönlichkeiten der Geistlichkeit, der Wissenschaft oder der Wirtschaft. Sport- und Kulturleben wurden durch sie geprägt und erfuhren breiten Zuspruch. Und auch eine unerwartete Überraschung wartet auf den aufmerksamen Beobachter, da so mancher Neunkirchner gar nicht von dieser Welt stammt.

Wechsel im Oktober

Ab 1. Oktober verwandelt sich die Sonderausstellung "Neunkirchens Goldene Zwanziger" in eine Zeit der "Auf- & Umbrüche", die die Geschichte des Bezirkes in den 20er-Jahren als Ausgangspunkt nimmt, um Errungenschaften, Fortschritt aber auch Katastrophen in den Fokus zu rücken. Politische Kooperation löst sich mit Unruhen ab, auf wirtschaftlichen Aufschwung folgt Krise, die Kultur erblüht und der Lebensstandard der arbeitenden Bevölkerung hebt sich, aber der lange Schatten des Totalitarismus zeichnet sich am Ende der Periode bereits ab. Neunkirchen wächst in seine neue Rolle als Stadt hinein und entwickelt sich in den 1920-ern zu einem Zentrum von Wirtschaft und Kultur im südlichen Niederösterreich, das auch in der Stadtpolitik heiß umfehdet und wild umstritten wird. Daraus ergibt sich ein vielfältiges und fesselndes Kaleidoskop von Fortschritten und Umbrüchen, die nicht nur die Region im Süden Niederösterreichs, sondern auch die Geschichte des Bundeslandes prägen.

