hochgeladen von Thomas Santrucek



Mein Name ist Petra Reibenwein, ich bin Apothekerin für Offizinpharmazie. Einen Titel, der mir nur PRIVAT zu tragen gestattet wurde. Ich habe ein Hochschulstudium und weiter Zusatzausbildungen absolviert, mir diesen Titel ehrlich erworben. Von der BH Neunkirchen wurde mir das Tragen des Titels verboten, da dieser VOR EU Beitritt erworben wurde. 1.000 Euro Strafe soll ich dafür bezahlen, weil ich diesen auf meiner Homepage angegeben hatte.

Heute morgen lese ich mit Entsetzen, Ärger und - ich glaube mit verständlicher - Wut, daß man daran denkt, für Köche und Kellner einen akademischen Grad einzuführen. Nichts gegen diese wertvollen Berufe, aber mich verärgert diese massive Ungleichbehandlung und die massive Geringschätzung eines deutschen Studiums an einer deutschen Universität. Und…. wozu benötigt ein Koch, ein Kellner einen akademischen Titel? Ich brauche auch keinen "Magister", ich bin einfach Apothekerin für Offizinpharmazie.

Petra Reibenwein

Apothekerin für Offizinpharmazie

Bienenstr.7a

2651 Reichenau an der Rax