BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die ÖVP Schwarzau am Steinfeld rund um ÖVP-Ortschefin Evelyn Artner lud am 4. September zum Wahlauftakt in den Parma-Saal. Gut eineinhalb Stunden hat das Team rund um Artner für die Kandidaten-Präsentation, ihren Rück- und Ausblick angesetzt. Denn immerhin gilt es für 27. September eifrig Stimmen zu sammeln, damit die Bürgermeisterin im Amt bleiben kann.



Fiebermessen war Pflicht

Bei jedem, der den Parma-Saal betrat, wurde im Vorfeld Fieber gemessen. So sollten bereits im Vorfeld Corona-Verdachtsfälle im Saal ausgeschlossen werden. UND: der Mund-Nasenschutz musste bis zum Erreichen des Sitzplatzes im Gesicht bleiben. Bürgermeisterin Evelyn Artner selbst begrüßte mit einem Gesichtsvisier die Gäste.

Reichlich Landes-Würdenträger

Zu den Landtagsabgeordneten Hermann Hauer und Waltraud Ungersböck gesellte sich auch Landtagspräsident Karl Wilfing.

