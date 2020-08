BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das ist direkte Bürgerbeteiligung in Neunkirchen: die FPÖ will wissen, wo der Schuh drückt und lädt zum Plausch auf drei Bankerl.

Talk am Bankerl mit Helmut Fiedler (Bild) und seinen FPÖ-Kollegen.

Foto: FPÖ Neunkirchen

hochgeladen von Thomas Santrucek

Nach der Premiere des "Talk am Bankerls" naht am 5. September, 9-11 Uhr, der nächste "Bürgerstammtisch im Freien". Dieses Mal sind die drei Neunkirchner FPÖ Gemeinderäte auf folgenden drei Bankerln aufzufinden:

– Bankerl am Meranerplatz: Regina Danov

– Bankerl am Brunnenplatz im Mühlfeld: Wilhelm Haberbichler

– Bankerl beim Jahndenkmal im Stadtpark: Helmut Fiedler

Das Trio: Das Motto der Gespräche am Bankerl soll auch diesmal lauten: "Geben wir direkter Bürgerbeteiligung eine Chance, und fördern wir dadurch, den Wettbewerb der besten Ideen für unser Neunkirchen."