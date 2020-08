BEZIRK NEUNKIRCHEN. Franz Schnabl tourt derzeit durch die Bezirke. Auch in Schwarzau im Gebirge machte der SPÖ-Grande in Begleitung von SPÖ-Gemeindevertreterverbands-Präsident Rupert Dworak, LA Christian Samwald und Bezirksgeschäftsführer René Wunderl Station. Schnabl sprach mit SPÖ-Bürgermeister Michael Streif über Zukunftsmusik für die Höllental-Gemeinde. "Etwa über die mögliche Errichtung einer Veranstaltungshalle oder eines neuen Gemeindeamtes mit integrierten Veranstaltungssaal. Aber auch betreutes Wohnen und ein zweigruppiger Kindergarten waren Themen", so Streif zu den Bezirksblättern.